In calo i casi di tumore: nel 2019 registrate ​2mila diagnosi in meno

Dal fronte della lotta ai tumori arriva una buona notizia: in Italia, i nuovo casi di cancro tendono a diminuire. Nel 2019, infatti, secondo quanto riferisce AdnKronos, sono stimate 371mila diagnosi, mentre nel 2018 erano 373mila. Un calo, quindi, di 2mila casi, nel giro di un anno.

Delle 371mila diagnosi di tumore, le più frequenti sono quelle alla mammella (53.500 casi nel 2019), al colon-retto (49mila), al polmone (42.500), alla prostata (37mila) e alla vescica (29.700). In particolare, sono calati i tumori al colon-retto, allo stomaco, al fegato e alla prostata. Il cancro al polmone, invece, sembra diminuire solo negli uomini, complice l'aumento delle italiane dedite al fumo. In generale, però, è la prima volta che si registra un calo del genere nei casi di tumore.

In aumento anche la sopravvivenza, col il 63% delle donne e il 54% degli uomini che sono vivi, a 5 anni dalla diagnosi. Inoltre, almeno un paziente su 4 (pari a circa un milione di persone), riesce a tornare ad avere abitudini di vita normali e può considerarsi guarito. Sono quasi 3milioni e mezzo gli italiani che vivono dopo la diagnosi di cancro, una cifra che è in crescita.