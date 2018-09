Consumare verdure favorirebbe l’intesa sessuale

Consumare verdure aiuterebbe anche l’intesa con il partner. È risaputo che alcuni elementi migliorino le prestazioni sessuali, ma che tra questi vi siano anche le verdure è una novità. Saranno contenti i vegetariani che da anni portano avanti le loro battaglie sul consumo di ortaggi. I prodotti che l’orto ci regala, oltre a essere nutrienti e consigliati per restare in forma, sembrerebbero dare ottimi benefici anche sotto le lenzuola.

Lo studio è stato promosso da Polli Cooking Lab che ha chiesto a vari chef, anche stellati, la loro opinione in proposito. Nutrizionisti e chef sembrano concordi nell’approvare il binomio verdure-sesso. Via libera quindi ad asparagi, cicoria, e perché no, anche cipolla, aglio e peperoncino. Anche se quest’ultimo non è proprio una novità.

Ma andiamo per ordine. Gli asparagi sarebbero ottimi soprattutto per il nostro compagno. Stimolerebbero la produzione di ormoni maschili e darebbero a chi li consuma una maggiore virilità. La cicoria non sarebbe da meno, particolarmente ricca di androstenedione, androgeno, ormone maschile responsabile delle differenze fisiche tra uomo e donna, darebbe il suo contributo a prestazioni sessuali notevoli.

Aglio e cipolla non dovrebbero mai mancare prima di interagire sessualmente con l’altra persona. Magari l’alito non sarà dei migliori dopo averli consumati, ma stimolano la circolazione e anche la tonicità. Eventualmente in alcuni momenti cercheremo di chiudere il naso. Che il peperoncino sia afrodisiaco è risaputo, vasodilatatore, aiuta l’afflusso di sangue nelle parti intime. A letto non avrebbe rivali e il suo essere piccante accenderebbe il desiderio.

La spezia, decisamente piccante, deve la sua fama alla presenza della capsaicina che, oltre a migliorare la circolazione, è cardioprotettivo e vasodilatatore. Tutte funzioni ottime per migliorare le performance sessuali. Quando facciamo la spesa non dimentichiamo di comprare melanzane, peperoni, sedano, rucola e il finocchio che, aiutando la digestione, indurrebbe il nostro corpo ad abbandonarsi al piacere sessuale con maggiore facilità.

Possiamo forse non parlare delle spezie? Assolutamente no, la cannella è stimolante, lo zenzero regola in modo naturale il testosterone nella prostata e lo zafferano contiene sostanze molto simili agli ormoni. Corriamo quindi dal nostro fruttivendolo di fiducia e prepariamoci a cucinare una bella cena, a base di verdure, per il nostro compagno. Non ci sarà bisogno del dolce...