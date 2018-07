Dieta: quali comportamenti la fanno fallire

Dopo la dieta, l'estate e la prova costume: niente di più stressante che può incidere sul risultato finale delle vacanze.

Presentarsi in spiaggia è sempre un momento di passaggio importante, che bisognerebbe affrontare con serenità apprezzando le proprie forme e valorizzandole senza denigrarle. Quindici giorni di vita da spiaggia a cui in tanti arrivano stressati, dopo aver affrontato un periodo di dieta, sport, dimagrimento magari last minute, al pari di una corsa a perdifiato.

Sono tanti i fattori che possono incidere sulla forma fisica, a partire dalle cattive abitudini, passando per uno stile di vita sbagliato, un'alimentazione non bilanciata, senza dimenticare la componente genetica, una vita eccessivamente sedentaria e priva di sport, fino ai fattori ambientali. Le diete fai da te oppure i rimedi miracolosi dell'ultimo minuto posso permettere un dimagrimento veloce ma sbagliato, che incide sul fisico affaticandolo e instaurando un effetto yo-yo in grado di far recuperare tutti chili persi più qualcuno di bonus.

Esistono comportamenti e abitudini sbagliate che incidono drasticamente sul risultato finale, vanificando le fatiche e l'impegno speso.