Disfunzione erettile: un sintomo di problemi più rischiosi

La disfunzione erettile può diventare un importante campanello di allarme per altre patologie più serie e mortali, come l'infarto e i problemi di natura cardiaca. A sottolineare questo fattore è stato uno studio condotto da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia all'Università degli Studi di Padova, in tandem con Nicola Caretta, dell'Uoc di Andrologia e medicina della riproduzione di Padova, realizzato in collaborazione con la Fondazione Foresta. L'indagine durata dieci anni ha potuto sondare le problematiche di natura sessuale legate alla disfunzione erettile ma anche, e principalmente, sottolineare l'importanza della patologia come spia nei confronti dei problemi di cuore.

La difficoltà nel parlare con il medico di questa problematica espone i pazienti a rischi maggiori, e implica una cura e controlli minori rispetto alle donne. La fase della prevenzione decade e l'uomo non si rende conto della correlazione con altre malattie, quali osteoporosi, andropausa, diabete e obesità. La Fondazione Foresta ha deciso di scendere in campo con l'evento Marroni Solidali, una serie di iniziative, happening e attività di sensibilizzazione in tutto il Veneto per tutto ottobre e novembre, con la possibilità di prenotare screening gratuiti.