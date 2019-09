Encefalite equina mortale, l'allarme choc negli Usa: "Non ha nessuna cura"

Allarme choc negli Usa, dove il raro virus dell'encefalite equina orientale trasmesso dalle zanzare ha fatto una nuova vittima. Secondo quanto riportato dalla Cnn, si tratta del terzo decesso causato dal raro virus. Il bilancio, però, non è ufficiale e alcuni media statunitensi parlavano già di quattro morti nel mese di agosto.

Questa volta il dipartimento della Salute del Rhode Island ha annunciato la morte di un cinquantenne di West Warwick. Si tratta del primo decesso nello Stato a causa del virus Eee dal 2007. Il paziente è morto 9 giorni dopo la conferma dell'infezione.

Ecco come si trasmette il virus

Il raro virus (negli Stati Uniti si segnalano tra i 5 e i 10 casi l'anno), si diffonde attraverso le zanzare infette e può causare encefalite. I sintomi, come fa sapere il Centers for Disease Control and Prevention, compaiono dopo 4 o 10 giorni dalla puntura e nei casi gravi si inizia con l'insorgenza improvvisa di mal di testa, febbre alta, brividi e vomito. La malattia può anche portare disorientamento e convulsioni, fino ad arrivare al coma.

Ma non sempre il virus prende una piega grave se diagnosticata in tempo. Proprio per questo le autorità consigliano di fare attenzione ai sintomi. "La malattia dura da una a due settimane: quando non c'è coinvolgimento del sistema nervoso centrale, il recupero è completo", spiega sempre il Cdc. Il problema, però, è che per questo tipo di virus non c'è ancora un vaccino.

Nel Michigan finora ci sono stati almeno tre casi confermati, incluso un morto. I residenti sono stati invitati a usare repellenti e proteggersi dalle punture con abiti adatti.