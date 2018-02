Estetiste pronte per donne in cura

In occasione della Festa della Donna, che si terrà giovedì 8 marzo, l'Associazione professionale di estetica oncologica (apeo) offrirà a tutte le donne in terapia, che lo desiderano, la possibilità di ricevere un trattamento estetico gratuito. Le estetiste aderenti ad Apeo, oltre duecento in tutta Italia (www.esteticaoncologica.org), apriranno infatti le porte dei loro centri per rispondere alle esigenze e ai desideri delle persone che in quel giorno fisseranno un appuntamento telefonicamente (in una data a loro scelta, sino alla fine di aprile), chiamando il numero 3389010069. Le estetiste che fanno parte dell'Associazione, oltre al diploma professionale, hanno frequentato un corso di 120 ore presso la Fondazione Ca' Granda Policlinico di Milano che fornisce tutte le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, a ogni stadio della malattia.

MiVa