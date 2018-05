Fa sesso cinque volte al giorno: svelata la dipendenza

La dipendenza dal sesso esiste: definita come un'attività sessuale "fuori controllo", può distruggere una coppia come raccontato da Rebecca Barker, 37 anni, il cui desiderio di farlo cinque volte al giorno l'ha portata a concludere la relazione con il compagno.

Originaria di Tadcaster, nella contea del North Yorkshire, la donna ha rivelato l'inferno di una dipendenza dal sesso che ha rovinato la sua relazione: " era letteralmente la prima cosa a cui pensavo quando mi svegliavo, non riuscivo a togliermelo dalla testa ". Anche fare l'amore cinque volte al giorno non era abbastanza: " cinque minuti dopo averlo fatto, lo volevo di nuovo " ricorda, aggiungendo che " all'inizio le cose andavano bene " ma andando avanti il partner " non riusciva a capire e dopo alcuni mesi ha iniziato a farmi domande ".

La 37enne spiega che la dipendenza è emersa nel 2014, due anni dopo che le è stata diagnosticata una depressione. Ma in seguito alle continue richieste di fare sesso per così tante volte nell'arco di una giornata, il compagno ha iniziato a insospettirsi: " mi ha accusato di avere una relazione. Pensava che, sentendomi in colpa per questo, volessi fare tutto questo sesso con lui ".

Così, dopo una pausa di coppia, la relazione è finita. Anni difficili quelli successivi alla dipendenza dal sesso, racconta la donna, che è comunque riuscita a guarire dalla depressione e dalla dipendenza stessa. Si prevede che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aggiunga questo disturbo alla sua lista di malattie riconosciute l'anno prossimo.