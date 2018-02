Fuga dalla quotidianità e tutto quello che serve per rimettersi in forma

Michela Traina

Se è vero, come consigliava Jim Rohn, che bisogna avere «buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere», allora il Continental Terme Hotel rappresenta la risposta giusta per abbinare salute e benessere. Situato a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, la struttura a 4 stelle accoglie i suoi clienti con confortevoli ambienti pensati proprio per favorire la «fuga dalla quotidianità». Il centro termale, collocato all'interno del prestigioso hotel, è specializzato per trattamenti naturali di fango-balneo terapia, inalazioni e aerosol, convenzionati con il Ssn. Vediamo come funziona la fangoterapia.

Dopo la visita medica, utile per individuare le zone dove focalizzare l'applicazione dell'argilla bio-termale (le cui proprietà antinfiammatorie completamente naturali e uniche al mondo, agiscono da lenitivo e ricostituente preventivo su patologie artritiche e reumatiche), si procede alla mise en forme del fango per 20 minuti a una temperatura fra i 39 e i 42 gradi, producendo una vasodilatazione benefica dei componenti dell'apparato locomotore e favorendo un'azione disintossicante. Dopo la doccia, il cliente viene immerso in una vasca termale ozonizzata (per 10 minuti) al fine di esaltare i benefici della fangoterapia, rigenerando il corpo.

A terminare questo ciclo, ecco il massaggio terapeutico, dai 20 ai 40 minuti, utile per stimolare la circolazione e tonificare la massa muscolare. L'efficacia del trattamento deriva anche dal fatto che i tessuti sono già caldi e distesi dal fango termale, un tocco in più per un relax profondo a effetto decontratturante e tonificante. Con il vantaggio che la terapia naturale del fango è convenzionata con il Ssn.

Basterà rivolgersi al medico di base per ottenere l'impegnativa che permetterà di svolgere la sessione di fango-balneo terapia in modo gratuito. Oltretutto, la fangoterapia è un metodo naturale indicato per tutte le età e il fango utilizzato al Continental è certificato livello I° Super dal ministero della Salute. Il Continental Terme Hotel, inoltre, offre ai suoi clienti la bellezza di ben 5 piscine termali, di cui 3 esterne circondate da un vasto parco con pool-bar estivo e 2 interne (una riservata ai più piccoli). Non solo: al Continental si hanno a disposizione due moderne Spa, con bagno turco salino, sauna finlandese, ice room, bagno romano, bio-grotta termale, cascata di ghiaccio, stanza del sale, docce emozionali con aromaterapia e geyser. E se si intende usufruire di rituali di bellezza personalizzati, effettuati da personale altamente qualificato, allora è d'obbligo la visita alla Beauty Farm DamaDama, interna all'hotel. E per il cibo? Il ristorante «Le Magnolie» racchiude la tradizionale essenza del mangiare bene e di una dieta equilibrata, oltre all'attenzione verso il gluten-free, vegetariano, vegano e agenti allergenici.