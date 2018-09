Giornata Mondiale del Cuore: gli appuntamenti del 29 settembre

È un appuntamento importantissimo che da 17 anni si ripete con costanza, per sensibilizzare e informare per preservare la salute del motore principale del nostro corpo: il cuore. Il 29 settembre avrà luogo la Giornata Mondiale del Cuore, in Italia promossa e coordinata dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro della World Heart Federation, in collaborazione con Conacuore, quindi la Federazione Italiana di Cardiologia e per questo 2018 anche con Regione Lombardia. Un'occasione molto utile per informarsi e confrontarsi sulle problematiche che possono incidere sulla salute del cuore, un appuntamento che affianca il percorso "25by25" dell’Oms. Quest'ultimo è un programma incentrato sulla necessità di ridurre del 25% i casi di mortalità legati alle malattie cardiovascolari e diabetiche, obiettivo da raggiungere entro il 2025.

La campagna mondiale pone le sue basi su tre regole fondamentali: non fumare, fare più attività fisica, mangiare e bere con moderazione. Per arricchire le informazioni in merito tanti le occasioni di incontro e confronto, ad esempio il Centro Cardiologico Monzino ha esteso l'evento a una settimana ribattezzata Milano Heart Week. Appuntamenti, incontri, dibattiti gratuiti e di libero accesso dedicati allo sport, agli screening gratuiti per sensibilizzare nei confronti della prevenzione cardiaca. Il progetto Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, promosso da Fondazione per il Tuo cuore, metterà a disposizione una struttura mobile, un truck presente in 34 città sparse lungo il territorio dove poter effettuare una serie di esami specifici così da valutare le proprie condizioni.

A Torino si terrà "Torino Heart Days" promossa dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus che donerà alcuni defibrillatori e inaugurando un laboratorio cardiologico mobile, con dimostrazioni a tema ed esami specifici. Anche la Croce Rossa Italiana prenderà parte all'appuntamento organizzando tre giorni di screening in piazza Beccaria a Milano, dal 28 al 30 settembre, con un occhio di riguardo per le donne e i bambini. Controlli gratuiti, consulenze e dimostrazioni di rianimazione cardiovascolare anche a opera della Fondazione GSD (Gruppo San Donato), che vedrà anche la collaborazione della testimonial e madrina Katia Follesa che il 29 settembre presenterà Concerto del Cuore di Gigi D’Alessio presso il Teatro degli Arcimboldi a Milano alle ore 21.00 il cui ricavato verrà donato alla ricerca.

La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dal sei settembre, collabora con l'evento offrendo check-up gratuiti da effettuare in cinque città italiane: Milano, Roma, Napoli, Messina e Ancona. La Fondazione onlus della SICCH (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca) ha lanciato la campagna solidale "Cuore domani", che permette di donare da 2 a 5 euro con un sms da cellulare o una chiamata da rete fissa al numero 45587. Infine anche gli istituti Maugeri presenti a Torino, Tradate (Va), Veruno (No), Milano, Pavia, Montescano (Pv), Lumezzane (Bs), Telese (Bn), Cassano (Ba) e Marina di Ginosa (Ta) offriranno visite cardiologiche gratuite, basta prenotare chiamando al numero verde dedicato, lo 800 909646, attivo fino a venerdì alle ore 13.00.