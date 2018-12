Humanitas, quadri d'autore per coniugare salute e bellezza

I muri di Humanitas ospitano le opere d'arte dell'Accademia Carrara. Degli ingrandimenti a tutta parete fanno capolino nelle sale d'attesa, nei corridoi, nell'angolo bar dei due ospedali di Bergamo che sono interessati dal progetto "La Cura e la Bellezza", Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli. Tra i 25 dipinti accuratamente selezionati ci sono opere di Botticelli, Canaletto, Hayez, Lotto e Raffaello, che fanno parte del vasto patrimonio della Pinacoteca bergamasca: si vuole ricostruire un ambiente dalla forte carica emotiva, seguendo il filo conduttore della bellezza declinata in modi coerenti con l'ospedale che li accoglie. I quadri ritraggono infatti una varietà di soggetti che vanno dai paesaggi rasserenanti agli sguardi intensi, fino ai gesti d'affetto.

Anche i medici, gli infermieri e lo staff di Humanitas, oltre ai curatori del progetto, hanno avuto un ruolo nella scelta. Le opere possono essere approfondite grazie a un Qrcode che permette l'accesso al sito "La Carrara in Humanitas", in cui si trovano informazioni relative agli autori e alle opere ma anche aggiornamenti sulle iniziative - la collaborazione tra Humanitas e Accademia Carrara durerà infatti 3 anni.

“ Innovazione, ricerca, formazione, efficienza: tutto questo è ospedale – spiega Giuseppe Fraizzoli, amministratore delegato di Humanitas Gavazzeni e Castelli - Ma l’esperienza di cura è innanzitutto un incontro, una relazione. E cosa meglio dell’emozione avvicina le persone? Qui si gioca il ruolo della bellezza, un valore fondante della cultura italiana a cui tutti siamo sensibili ”.