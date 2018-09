Intestino pigro: quali cibi mangiare

Il cambio di stagione o di luogo di appartenenza possono agevolare una pigrizia intestinale, ma anche uno stile di vita e alimentare disordinato possono favorire la stipsi. Perché il corpo sia sempre in salute è importante che possa mantenere integra la sua regolarità intestinale, con il supporto di alcuni prodotti e alimenti specifici.

La stipsi, legata anche a stress e stanchezza, può agire negativamente sul benessere personale, appesantendo il corpo e gonfiando la pancia. Una condizione che colpisce in particolare le donne, ma che si può combattere a partire dalla tavola e con il supporto dello sport senza l’impiego di farmaci e medicinali.

Quando la condizione della stipsi non è una problematica seria di natura organica, psicologica o farmacologica, si può risolvere con l’assunzione di cibi e prodotti sani, semplici e puliti. In questo modo si potrà favorire il movimento intestinale e la relativa pulizia, così da riportare in equilibrio anche la flora intestinale. Per agevolare questo procedimento è importante seguire alcune regole fondamentali, come assumere pasti con una frequenza regolare.

L’ideale sarebbe quello di cibarsi ogni tre ore, ovviamente con porzioni equilibrate e rispondendo positivamente allo stimolo di andare in bagno, senza bloccarlo per non impigrire l’intestino. Alcuni cibi tendono a rallentare il processo di evacuazione come uva, mirtilli, vino e tè, meglio assumerli con moderazione. Altri invece sono indispensabili per la salute del corpo: