Nanorobot composti da frammenti di Dna distruggono quattro tipi di tumore

Si aggiunge un nuovo importante tassello alla ricerca sui tumori. Grazie a uno studio condotto in Cina nel Centro per le nanoscienze è stato possibile sviluppare alcuni nanorobot fatti di frammenti di Dna. Il loro obiettivo è quello di viaggiare nell'organismo e uccidere i tumori per fame. Questo è possibile attraverso la chiusura dei vasi sanguigni che nutrono i tumori: i nanorobot colpiscono così il tumore e lo uccidono usando un enzima trombina che induce la formazione di coaguli.

La ricerca è stata pubblicata su Nature Biotechnology: "Abbiamo sviluppato il primo sistema robotico fatto di Dna e completamente autonomo, programmato per una terapia anticancro", ha affermato Hao Yan, uno degli autori dello studio.

Attraverso lo studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università dell'Arizona è stato possibile testare l'efficacia de nanorobot - che sono foglietti di Dna di dimensioni di 90 per 60 milionesimi di millimetro - sui topi. Dopo aver viaggiato all'interno del loro organismo, queste navette "speciali" sono state in grado di riconoscere il tumore, attaccandolo e uccidendolo.