Progettate in Italia le "navette" che nel sangue daranno la caccia ai tumori

Eliminare le cellule tumorali attraverso delle minuscole particelle. Le nuove armi contro i tumori sono delle nano-navette create dai ricercatori dell'Istituto di tecnologia di Genova grazie a un finanziamento del Consiglio europeo della ricerca.

Gli studiosi sono stati coordinati da Paolo Decuzzi, direttore del Laboratorio di Nanomedicina di precisione dell'Istituto. Le particelle che cacciano le cellule cattive e le uccidono attraverso un farmaco sono state testate su diverse forme di tumore, come quello al seno e il glioblastoma. Inoltre, le nano-navette sono in grado di combattere il tumore e allo stesso tempo rafforzare le difese immunitarie.

A livello strutturale, queste armi sono state create in modo da essere soffici come le cellule o dure come le ossa, per riuscire così a confondersi tra esse e sfuggire agli attacchi del sistema immunitario, che se no proverebbe a eliminarle. La ricerca coordinata da Decuzzi è stata pubblicata sulla rivista Acs Nano.