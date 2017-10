Scadono i brevetti: al via l'anno d'oro dei farmaci generici

I farmaci che scadranno di brevetto entro il 2017 sono 14. "È bene che la Regione Lazio si attivi nel bandire le gare così da poter cogliere la significativa opportunità di risparmio rappresentata dalla comparsa sul mercato dei cosiddetti "unbranded"." Lo dichiara in una nota Francesco Pasquali, segretario regionale del Pli. Tra i brevetti che scadranno a breve c'è anche quello del Cialis, il noto farmaco per la disfunzione erettile, che è il più venduto dei medicinali di fascia C, ovvero quelli con la prescrizione a carico dei pazienti.

Il farmaco è secondo come notorietà solo al Viagra che ha un effetto di 36 ore contro le 4 del concorrente. Come riporta Repubblica, in Italia se ne vendono circa 1,7 milioni di confezioni. Vista la scadenza del brevetto a breve, è probabile che i consumi aumentino sensibilmente, com'è successo proprio al Viagra. La famosa pillola blu, infatti, ha perso il suo brevetto nel 2013 per poi vedere raddoppiare le vendite (oggi 2,5 milioni).