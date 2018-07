Cinque benefici preziosi del sole

Il sole è fonte di energia vitale e calore. Molte civiltà antiche come i greci e gli egizi lo veneravano perché apporta tanti benefici al copro e alla psiche. L’energia del sole stimola la creatività e l’apertura verso il mondo esterno e quello degli altri. Ecco perché quando si descrive una persona socievole, positiva ed empatica si usa l’aggettivo “solare”.

Dante affermò che «non esiste cosa visibile, in tutto il mondo, più degna del sole di fungere da simbolo di Dio, poiché esso illumina con vita visibile prima se stesso, poi tutti i corpi celesti e terreni». Gli egizi avevano sapientemente ideato una tecnica chiamata “Sun- gazing” utilizzata anche dagli indiani d’America che consisteva nel guardare il sole da 10 secondi (il primo giorno) e poi aumentare di giorno in giorno fino ad arrivare a 15 minuti che corrisponderebbe a 30 giorni di pratica. Il sole doveva essere contemplato solo se appena sorto o già quando era in linea al tramonto.

Il sole è una potente medicina naturale e gratuita. Lo dimostrano anche le ricerche recenti di un gruppo di studiosi dell’’Università della California che hanno dimostrato che c’è una forte connessione tra l’esposizione al sole e l’insorgenza del cancro. Uno studio condotto su 1179 donne in menopausa ha dimostrato che alti livelli di vitamina D fanno scendere al 6% circa il rischio di sviluppare il cancro soprattutto al colon e al seno.

Naturalmente come con tutte le terapie naturali anche l’elioterapia deve essere praticata con cautela. Le radiazioni ultraviolette del sole possono provocare eritemi, ustioni, cancro alla pelle. I dermatologi consigliano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde (dalle 12 alle 16) e di utilizzare creme solari anche quando si va in giro in città. Esse devono essere resistenti al sudore e all’acqua. La protezione va scelta a seconda del fototipo di pelle. Bisogna anche proteggersi mangiando. Si deve privilegiare in estate un’alimentazione corretta e sana ricca di vitamine A, C, E, betacarotene presente nei frutti arancioni come albicocche, pesche, melone, papaia, verdure come carote, peperoni.

Ecco i principali benefici che ci convinceranno a fare il pieo di bagni di sole in maniera intelligente e sana in questa splendida stagione in cui protagonista è proprio il sole:

1) E’ un antistress naturale: l’esposizione al sole diffonde il buonumore perché potenzia la produzione di serotonina, ormone del benessere. Dopo l’esposizione al sole ci si sente energici, rigenerati. Sui malati di Alzheimer è stato dimostrato che la luce solare è capace di ridurre l’agitazione e stimolare la concentrazione e la vitalità;

2) Alleato per le ossa: la luce solare stimola la produzione di vitamina D che consente la produzione del calcio essenziale per le ossa. Ciò allontana il rischio di insorgenza di osteoporosi e sclerosi multipla;

3) Concilia il sonno: l’elioterapia incide positivamente sulla qualità del sonno perché incentiva la produzione di melatonina di notte e quindi, la regolarizzazione del ciclo sonno – veglia;

4) Migliora lo stato della pelle: i bagni di luce sono stati ritenuti una valida guarigione per alcune dermatiti e casi di psoriasi, malattia della pelle per cui non è stata ancora trovata una soluzione definitiva;

5) Previene il cancro: cancro al seno, al colon, alle ovaie e alla prostata, diabete, alta pressione del sangue, malattie cardiovascolari, sclerosi multipla, osteoporosi, psoriasi, rachitismo e tubercolosi sono solo alcune delle malattie nella quali la luce solare può svolgere un notevole ruolo di prevenzione.