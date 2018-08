Il sudoku non rende intelligenti: lo dice la scienza

Il tanto amato sudoku e i vari giochi per allenare il cervello che, in particolare d'estate, si intravedono sotto gli ombrelloni, non sono in grado di accrescere il quoziente intellettivo. È quanto recentemente hanno scoperto gli scienziati della canadese Western University, in Ontario. Da quanto emerge, allenare il cervello a lungo con giochi di questo genere non sviluppa prestazioni migliori rispetto a chi non lo fa: dunque, la classica enigmistica o le applicazioni per smartphone e tablet non hanno altre funzioni, se non quella di simpatici passatempo.

La ricerca ha coinvolto 72 persone, divise in due gruppi, ed è stato studiato proprio l'effetto dei giochi di allenamento del cervello. Le persone del primo gruppo hanno sperimentato un test di questo genere, progettato per migliorare la memoria di lavoro, utilizzando un computer per 13 ore nell'arco di 20 giorni. La memoria di lavoro è la parte del cervello che si occupa dell'apprendimento, il ricordo delle informazioni e anche della prevenzione della perdita di memoria. Alla fine dei 20 giorni, ai partecipanti è stato somministrato un test inerente agli esercizi svolti. Lo stesso è stato poi proposto al secondo gruppo, quello non coinvolto dall'allenamento. I dati hanno poi dimostrato come le persone sottoposte all'allenamento non abbiamo totalizzato performance migliori rispetto al gruppo di controllo.