Salvini: "Mi sono tolto una soddisfazione. Dopo il voto ho detto no a Fazio"

Oggi pomeriggio Matteo Salvini è stato a Lamezia Terme (Catanzaro) e Rosarno (Reggio Calabria). Eletto senatore in Calabria, regione dove il suo partito alle elezioni politiche del 4 marzo scorso ha ottenuto poco più del 6% dei consensi, ha tenuto un incontro in un albergo e uno nell'anfiteatro di una scuola. "Questa è una terra che merita molto di più ed il nostro prossimo obiettivo è quello di conquistare il governo della Regione. Lavoreremo - ha detto - per consentire ai giovani di restare qui, per costruire un futuro concreto" .

Accompagnato da Domenico Furgiuele, coordinatore calabrese della Lega e neo deputato, Salvini ha incontrato molta persone, ha scattato numerose foto con i supporter e ha ringraziato per il "bel voto del 4 marzo" . Quindi, ha fatto una prima promessa: "Conto di tornare spesso, chi pensa che prendo i voti e non mi vede più non mi conosce per nulla" . E poi un'altra: "Cercherò di metterci meno tempo possibile, per un governo non che duri cinque mesi, ma che duri almeno dieci anni, per fare tutto quello che c'è bisogno di fare" . La settimana scorsa ha sentito Luigi Di Maio, Maurizio Martina ("Perché Renzi stava giocando a tennis) e Pietro Grasso per trovare la quadra sulle presidenze delle Camere. "E vediamo di partire il prima possibile" , ha chiosato.