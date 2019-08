San Siro a regime ridotto: chiusi sei settori

Per lo stadio di San Siro arrivano notizie molto importanti dalla Commissione provinciale di vigilanza in accordo con il Comune di Milano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in vista della prossima stagione saranno chiusi per l'intera durata del campionato ben sei settori del terzo anello. Questo significa una perdita di 2.350 posti. Questa decisione è stata presa a seguito delle verifiche della Commissione sul fenomeno delle vibrazioni che si avvertono all'interno di questi specifici settori.

I tecnici che hanno effettuato le rilevazioni assicurano che non c'è alcun problema di sicurezza. La scelta di chiudere ai tifosi questi sei settori è stata presa per motivi di gestione della struttura. In termini più semplici, l'obiettivo è evitare che si possano instaurare scene di panico nel caso i tifosi dovessero avvertire le vibrazioni mentre guardano la partita. Per i tecnici, infatti, è normale che San Siro si "muova". Nessun problema di sicurezza, quindi.

Per quanto riguarda le aree interdette al pubblico, è stato fatto sapere che i sei settori che saranno chiusi per tutta la stagione 2020 saranno i numero 349-351-352 del terzo anello verde e i numero 307-309-310 del terzo anello blu.

I tifosi dell'Inter e del Milan sono quindi avvisati. Per la prossima stagione avranno un po' di spazio in meno.

