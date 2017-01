A Sankt Moritz tornano i Campionati Mondiali di sci

Elena Pizzetti

Grande attesa a Saint Moritz per i Campionati mondiali di sci alpino dal 6 al 19 febbraio con circa 600 atleti provenienti da 70 Paesi, che si sfideranno nelle sei discipline. In programma: eventi, spettacoli, feste e l'offerta «Campionati mondiali di sci 2017 Special» che, oltre al pernottamento e allo skipass, include anche l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e 3 ingressi alle gare. Un esempio? 3 notti con prima colazione in hotel tre stelle, 3 skipass e 3 biglietti in tribuna, utilizzo gratuito dei trasporti pubblici: da 654 franchi (circa 601 euro). Info: www.engadin.stmoritz.ch. Info sul Paese: www.svizzera.it.