La santa messa spiegata ai più piccoli

In effetti bisognerebbe dire «santa messa», pur se oggi si preferisce la locuzione «celebrazione eucaristica»; anche se il senso del sacro è ormai un ricordo e, anzi, è già tanto se il rito non diventa intrattenimento con il prete che funge da animatore. La celebrazione, poi, sarà anche eucaristica ma la centralità è l'omelia, cioè non la parola di Dio ma quella del prete, l'eucarestia viene spicciata negli ultimi minuti. Ma ecco un agile libretto «per bambini», con spiegazioni didascaliche e storie a fumetti, cominciando dall'istituzione nell'Ultima Cena.

Rino Cammilleri