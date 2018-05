Scatta il Giro d'Italia Tag Heuer cronometra il tempo del ciclismo

Ieri è partita, nell'insolito scenario di Gerusalemme Ovest, la 101° edizione del Giro d'Italia, del quale, per il secondo anno consecutivo, TAG Heuer è Official Timekeeper. Era, infatti, un ventennio che la Maison non legava la sua immagine al ciclismo di alto livello, mettendo a disposizione il suo indiscutibile know-how nella cronometria di eventi sportivi: strumenti di timekeeping TAG Heuer saranno presenti sugli archi di partenza e arrivo e nei punti di rilevazione dei tempi intermedi. Come accennato, il Giro ha debuttato in terra d'Israele, dove rimarrà fino a domani, per poi proseguire nei patri confini e concludersi a Roma il 27 maggio, nella cornice dei Fori Imperiali. Occhi puntati, in particolare, sulle tappe a cronometro individuali, dove i ciclisti dovranno dimostrare la loro attitudine #dontcrackunderpressure. Per l'occasione, la Casa elvetica ha lanciato un'edizione speciale del suo Carrera Connected Modular 45, in un'inedita veste rosa (in foto), in edizione limitata a 101 esemplari, offerto in un cofanetto che include un cinturino di ricambio in caucciù nero e una maglia da ciclista personalizzata, realizzata da Castelli, fornitore ufficiale del Giro: il fondello, oltre al quadrante (disponibile anche antracite), riporta l'incisione del «Giro d'Italia». Come noto, il Connected Modular 45, progettato (in collaborazione con Intel) e assemblato nello stabilimento TAG Heuer di La Chaux-de-Fonds, dispone di un modulo di connessione intercambiabile con un modulo meccanico di alta orologeria ed un'ampia scelta di materiali e abbinamenti: inoltre, è dotato di GPS, sensore NFC per i pagamenti, schermo ad alta definizione AMOLED e quadranti personalizzabili. Android Wear di Google 4.4+ o iOS 9+ e la nuova app TAG Heuer Companion migliorano l'esperienza software, su di uno strumento assai utile per gli amanti dei pedali. FRin