La sfida di Natale, auguri in piazza

«Dobbiamo essere tranquilli, non isterici, e confermare che la città deve vivere senza paura il fatto di essere in piazza, a Capodanno ci saremo anche noi». Il sindaco Beppe Sala e il prefetto Alessandro Marangoni avevano già appuntamento ieri per firmare il «Patto Milano Sicura» con cui il Comune assegna 650mila euro alle forze dell'ordine per rafforzare i servizi, ma a poche ore dall'uccisione del terrorista Amri a Sesto San Giovanni, diventa l'occasione per lanciare messaggi distensivi. Il Comune ha chiesto pure ai writers di decorare i new jersey anti-sfondamento installati dopo l'attentato a Berlino per renderli «più allegri».