Sgominata banda di 4 ladre rom: nascondevano rolex negli slip

Scassinavano le finestre con cacciaviti ed altri strumenti di fortuna, poi si introducevano nell'appartamento e arraffavano qualunque cosa. Così, una banda di ladre rom era solita fare razzie nelle case del varesotto, prendendo di mira soprattutto le abitazioni di anziani alla periferia di Buguggiate.

Un'organizzazione criminale in piena regola. Erano dotate di tutto l'occorrente necessario per intrufolarsi nella case e di mezzo per darsi alla fuga dopo aver insaccato il bottino: un piano ineccepibile sotto ogni punto di vista. La banda delinquenziale era composta da quattro donne, tutte rom di età compresa tra i 17 e i 30 anni, abili nello svaligiare case di pensionati e con una particolare predilezione per gioielli o altri preziosi di valore.

Secondo quanto riporta ilnotiziario.net , la gang è stata sgominata dai carabinieri di Buguggiate nel corso di un'attiva di controlli cittadini. I militari dell'Arma le avrebbero intercettate in Viale Trieste, mentre tentavo di scardinare la finestra dell'abitazione di un'anziana signora per mettere a segno l'ennesimo ladrocinio della giornata. Notata la presenza delle Forze dell'Ordine, la banda avrebbe tentato la fuga a bordo di una Volkswagen Passat con targa romena. E sono state bloccate subito dopo dalle forze dell'ordine.

Sottoposte a perquisizione, è emerso che nascondessero la refurtiva nell'intimo. Una delle quattro aveva nascosto negli slip un anello in oro, 20 euro e addirittura un rolex, verosimilmente da precedente furto d'appartamento. All'interno dell'autovettura, invece, sono stati ritrovati due cacciaviti e altri arnesi da scasso.

Le arrestate sono state denunciate per tentato furto in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Al termine delle formalità di rito, la minorenne è stata condotta presso l'Istituto Penale Minorile Beccaria mentre le altre tre associate alla Casa Circondariale di Como.