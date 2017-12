Show in Alta Badia dallo slalom gigante alla cucina stellata

L'appuntamento clou in Alta Badia è con la mitica Gran Risa, che domani e dopo ospiterà lo slalom gigante e lo slalom gigante parallelo valevoli (che si svolgerà in notturna lunedì alle 18.30) per la Coppa del Mondo di sci. Un'occasione imperdibile non solo per assistere alle performance di grandi campioni ma anche per essere protagonisti di un long week end-evento tra grande sport, neve, musica, party scintillanti e cucina stellata in una delle più belle vallate dolomitiche. Il programma infatti è nustrito: si parte col World Cup Party di oggi, per arrivare all'official after race party World Cup Night presso L'Murin di Corvara domani sera dalle 20 e il World Cup Pub di lunedi. Domani a pranzo ci sarà la cucina stellata di Gerhard Wieser (Trenkerstube, Hotel Castel di Tirolo) e Theodor Falser (Ristorante Johannesstube, Nova Levante), mentre per la cena di lunedì scenderanno in pista Gottfried Messner, del Ristorante Braunwirt della Val Sarentino e Alex Pfattner, dell'Hotel Ristorante Taubers Unterwirt di Feldturno, per una cena a 4 mani basata sull'eccellenza e la tradizione altoatesine. Ingresso alla Leitner ropeways Vip Lounge a 195 euro per domani e di 125 per lunedi. GDBer