Si masturba davanti alla scuola e al market, denunciato

Si masturbava nel parcheggio davanti a un supermercati e a una scuola, pizzicato da un agente fuori servizio. È finita con una denuncia la giornata di follia di un 48enne a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, affetto da problemi patologici e perciò in cura, è stato beccato da un poliziotto mentre si concedeva atti di autoerotismo nella sua autovettura, che aveva fermato in un parcheggio a metà strada tra un supermarket e una scuola.

Come riporta Il Mattino, l’uomo è stato sorpreso per caso da un agente in borghese che, in quel momento, era fuori servizio. Spiava le donne e i passanti in quell’area trafficata della città e si toccava. Resosi conto della gravità dei fatti, il poliziotto ha subito allertato i colleghi del commissariato di Nocera Inferiore che immediatamente si sono fiondati sul posto e hanno fermato gli impulsi del 48enne che, alla vista degli agenti, non ha opposto resistenza.

Trasferito negli uffici del commissariato, è stato sottoposto ai controlli di routine e poi è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.