Silvia Provvedi, quei rumor sulla gravidanza: "È una bambina"

Dopo aver animato la terza edizione del Grande fratello vip, condotta da Ilary Blasi, Silvia Provvedi è tornata al centro del gossip. L'ormai ex concorrente vip del gioco della Casa più spiata d'Italia fa parlare di sé per via della sua rumoreggiata prima gravidanza. A lanciare l'indiscrezione in questione è stato per primo Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. E, nelle ultime ore, sono emersi in rete dei nuovi dettagli in merito al rumor di Chi, riportati da Spy magazine. In particolare, la summenzionata fonte ha spifferato il presunto sesso del figlio in arrivo della famosa componente mora de Le Donatella, che ora sarebbe al suo 5° mese di gravidanza.

“In attesa della nascita della bambina - si legge, infatti, tra le pagine della nota fonte, sulla coppia formata da Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano-, i due hanno preso una nuova casa a Milano. Dove convivere e stanno pensando a sposarsi. Non sanno se prima o dopo il lieto evento, previsto per giugno, ma sarà sicuramente a Modena, città natale di Silvia. La testimone? Ovviamente Giulia. Impaziente di diventare zia”.

Stando a quanto annunciato da Spy, quindi, l'artista originaria di Modena e classe 1993, nonché sorella gemella di Giulia Provvedi, starebbe pensando di unirsi in matrimonio, a breve, con il suo attuale compagno. Ad oggi, nonostante la voce concernente la sua presunta prima gravidanza abbia fatto il giro del web, la diretta interessata non ha confermato né smentito quanto riportato sul suo conto dai portali-web di gossip. Tuttavia, l'ultimo post pubblicato dalla presunta futura mamma su Instagram, risale allo scorso 6 gennaio. Data in cui è ricorsa la festività dell'Epifania. E, a corredo dello scatto pubblicato nell'ultimo giorno delle feste natalizie, la cantante aveva scritto ai suoi follower proprio da Milano: "Buona Epifania a tutti!".

Ecco chi è il compagno di Silvia Provvedi

L'ex compagna di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, sembra essere felicemente innamorata dell'attuale compagno. Giorgio De Stefano -questo il nome del fidanzato - è un imprenditore 39enne originario della Calabria e residente a Milano, che l'ex gieffina ha conosciuto per la prima volta a Ibiza. Galeotto è stato il primo incontro della coppia, avvenuto ancor prima che Silvia partecipasse al Gf.