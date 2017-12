A sinistra rispunta il ramoscello d'Ulivo per i nostalgici di Prodi

Alla fine rispuntò l'Ulivo. C'è un ramoscello nella lista "Insieme" che unisce i Verdi, il Psi, Ulivisti e Civici, presentato da Angelo Bonelli, Riccardo Nencini e Giuliano Santagata in vista delle prossime elezioni. Il richiamo è al vecchio simbolo che portò fortuna (almeno alle urne) a Romano Prodi. Nel simbolo si trovano anche i nomi delle tre aree politiche (Psi, Verdi e Area civica) oltre alle parole Italia-Europa. Gli elettori troveranno questo simbolo sulle schede elettorai, alleato con il Pd di Renzi. In sala la benedizione dei democratici è stata portata dal vicesegretario Maurizio Martina e da Piero Fassino.

Le grandi manovre, a sinistra, vedono a lavoro anche una parte di Campo progressista, il rassemblement che nei mesi scorsi ha visto protagonista Giuliano Pisapia, prima della sua rinuncia per l'impossibilità di tenere tutte insieme le forze della sinistra. I deputati Michele Ragosta e Adriano Zaccagnini annunciano la nascita di Area progressista: "Nei prossimi giorni terremo una prima assemblea nazionale nella quale sottoporremo l'adesione alla lista ulivista Insieme-Italia Europa e per confrontarci sulle priorità e le proposte programmatiche da presentare e per rivendicare pari dignità dei partecipanti alla lista e sopratutto la scelta di candidature dei territori e della società civile".