Soffocata da un acino di uva, muore a 49 anni

Soffocata da un acino di uva, tragedia nel Cilento: perde la vita una donna di 49 anni. Il dramma s’è registrato nel primo pomeriggio di domenica scorsa a Roccagloriosa, piccola cittadina in provincia di Salerno.

La signora, stando a quanto riporta Il Mattino, stava pranzando con la madre anziana insieme a cui avrebbe trascorso la giornata di festa. Al termine del pasto, la tragedia: la 49enne ha iniziato a mangiare della frutta ma un chicco d’uva le si è incastrato in gola, impedendole di respirare. I suoi tentativi di liberarsene non sono riusciti.

A quel punto la madre ha tentato di prestarle soccorso e in casa è arrivato anche un vicino che ha provato a fornirle aiuto in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 che, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto far nulla per salvare la vita della 49enne.

La notizia ha sconvolto la comunità e lasciato il piccolo centro cilentano nel dolore. La donna era molto conosciuta e la sua famiglia, impegnata nel commercio, da sempre apprezzata dai concittadini.