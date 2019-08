Sora, migranti aggrediscono giovane che aveva rifiutato cocaina

Essere rincorso e picchiato da alcuni migranti per aver manifestato indisponibilità ad acquistare della droga. Sembra uno scenario surreale, ma ha già avuto luogo in altre circostanze nel corso di questi anni.

Un giovane, appena maggiorenne, ha subito un'aggressione in piena regola a Sora, nel basso Lazio. I fatti si sono svolti almeno in due fasi distinte: prima il diniego iniziale e la reazione immediata da parte di chi aveva cercato di piazzare la dose, poi, nonostante la fuga messa in atto dal malcapitato, la continuazione dell'azione violenta da parte di quello che, nel frattempo, era divenuto un vero e proprio gruppo di assalitori. Una condotta furiosa, quella dei migranti che hanno inseguito e attaccato il ragazzo, che si è prolungata fino a che non sono intervenute le forze dell'ordine.

Secondo quanto riportato da Tg24.info, il tutto è avvenuto in orario serale e nel pieno centro della cittadina laziale. Dinamiche di questo tipo erano già state raccontate per altre zone d'Italia. Le conseguenze? Il diciottenne, intanto, è finito in ospedale. Stando a quanto evidenziato dalla fonte sopracitata, infine, la persona suo malgrado coinvolta in questo episodio aveva respinto l'ipotesi di acquisire uno specifico tipo di stupefacente, e cioè della cocaina.