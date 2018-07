13 Reasons Why, ciak estivo per la serie di Netflix

Recentemente 13 Reasons Why ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Netflix e, nonostante le critiche dei detrattori, i lavori per il prossimo ciclo di episodi, cominciano già a delinearsi. Da quanto si apprende dall’autorevole Spoiler TV, l’inizio delle riprese è imminente, infatti il primo ciak è previsto per il prossimo primo agosto.

Le riprese di 13 Reasons Why dovrebbero continuare per ben quattro mesi, almeno fino alla prima decade di dicembre e subito dopo inizierà il lavoro di post produzione su i singoli episodi. La data di inizio e fine riprese, anche se potrebbe sembrare una notizia fine a se stessa, fornisce indicazioni ben precise sul possibile rilascio della stagione tre. Il prossimo ciclo di episodi, potrebbe debuttare prima del previsto, si ipotizza intorno ai mesi di mazzo o aprile 2019, in anticipo rispetto a quello che è accaduto con la seconda stagione. Al momento però si possono soltanto azzardare alcune ipotesi, da parte del kolosso dello streaming, non ci sono ulteriori dettagli, solo che la stagione tre è prevista per la prima parte del 2019.

Iniziare già in piena estate le riprese e con il colpo di coda della seconda stagione che vibra ancora alle spalle dei protagonisti, è un’ottima strategia di pubblicitaria, così da non affievolire i rumor e i pettegolezzi attorno alla serie tv. Come riporta l’autorevole sito americano, ci saranno diverse riprese che si svolgeranno tra i banchi della Liberty High School, questo implica che le vicende scolastiche, saranno ancora al centro dei prossimi risvolti. Non è dato sapere chi sarà il protagonista della terza stagione dopo l’annunciata uscita di scena di Hannah Baker. Alcuni credono che Justin sarà il fulcro della narrazione ma, dalla produzione, tutto tace. Confermato, per ora, tutto il resto del cast.