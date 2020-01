Il 2020 della regina Elisabetta II inizia all'insegna degli eredi

L'anno che si è appena concluso non è certo stato uno dei migliori per la famiglia reale travolta da scandali e bersagliata dalla stampa. La regina Elisabetta II ha scelto, però, di celebrare l'inizio del nuovo anno con un post social emblematico, che la immortala al fianco dei suoi tre eredi diretti: il principe Carlo, il principe William e il principe George. La sovrana ha scelto di entrare nel nuovo decennio con un messaggio chiaro: nel corso dei prossimi dieci anni (alla fine dei quali la regina avrà 104 anni) uno dei tre successori prenderà il suo posto.



La Royal Family ha vissuto un decennio ricco di cambiamenti, tra scandali e lieti eventi. I matrimoni del principe William e del principe Harry, la nascita dei pronipoti George, Charlotte, Louis e Archie. Ma anche momenti difficili come l'addio alla scena pubblica del principe Filippo (dopo l'incidente provocato e i problemi di salute), "l'uragano" Meghan fino al recente scandalo del principe Andrea, finito nel mezzo alle accuse di abusi sessuali in seguito all'arresto del magnate Epstein e che lo ha costretto al ritiro. La regina ha però deciso di riportare l'attenzione sul regno e sul suo futuro, che passerà nelle mani di uno dei suoi tre eredi al trono.

Nelle scorse ore sull'account Instagram ufficiale della famiglia reale è stato pubblicato uno scatto inedito di Ranald Mackechnie della regina insieme al principe Carlo, al principe William e al principe George. La linea di successione diretta, tutta riunita al fianco di sua Maestà nella sala del trono di Buckingham Palace. Non è la prima volta che la sovrana sceglie di posare per un ritratto simile. Era già avvenuto nelle 2016 in occasione dei 90 anni di Elisabetta II. Oggi, a distanza di tempo, la sovrana ha scelto di riproporre la stessa foto. Volti distesi e facce serene, il più divertito sembra essere il piccolo di casa Windsor, George, che guarda l'obiettivo della macchina fotografica con occhi vivaci come solo un bimbo della sua età sa fare. Sembra proprio che il principino George sia sempre più partecipe nelle attività della famiglia reale. Prima di questa foto, il piccolo aveva preso parte alla preparazione dei biscotti insieme al padre William, nonno Carlo e la bisnonna Elisabetta II in occasione delle festività natalizie.