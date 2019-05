Le 76 parrucche di Katy Perry scatenano gli hater: “Dilettante, farò meglio di te!”

In occasione dell’ultima puntata di "American Idol", di cui è stata giudice nell’edizione di quest’anno insieme a Lionel Richie e Luke Bryan, Katy Perry non ha solo potuto decretare il vincitore, ma si è esibita sul palco, dando nuovamente prova del suo stile eccentrico, fiabesco e surrale.

Nota trasformista, non è solo un’icona gay, ma è una fonte di ispirazione per le drag di tutto il mondo che adorano i suoi look iperbolici. E ieri sera non ha deluso le aspettative, anzi ha superato se stessa.

Seduta per la maggior parte dello show al tavolo dei giudici con un abito bianco e nero con i capelli raccolti in una lunghissima coda da cavallo, ha poi deciso di duettare in esclusiva con Daddy Yankee nella canzone “Calma" (cover di “Informer” di Snow, famosa hit reggae del 1992 e candidata ora a diventare il tormentone dell’estate)

Ad attrarre l’attenzione del pubblico e dei suoi milioni di fan, oltre alla aderentissima tuta gialla con profonda scollatura che metteva ben in mostra tutto il suo sex appeal, sono state le ben 76 parrucche che ha utilizzato per creare un’acconciatura super cotonata. Un vero record, da guinness dei primati.

C’è a chi ne basta una davvero molto particolare per trasformarsi, chi vi aggiunge al limite anche qualche extension, ma 76 parrucche sono davvero un’enormità e come abbia fatto Katy Perry a sostenere il peso di quella cascata di capelli biondo platino sembrava un mistero.

Ma non lo era.

Perché alla fine della canzone, con buona pace delle drag che non devono ingegnarsi a tentare di replicare l'iperbolico hairt syle, si trattava solo di una trovata scenica: la diva era seduta su una poltrona sul cui schienale erano state fissate ad hoc 75 parrucche in modo che una volta seduta sembrasse davvero che le stesse indossando tutte contemporaneamente.

Ma quando si è alzata in piedi per duettare con il rapper ne indossava solo una mentre le altre sono rimaste su quel bizzarro “trono di scena”.



Leggendo sui social i commenti degli hater, in tanti si sono detti molto delusi dal "truchetto"e le hanno lanciato il guanto di sfida, scrivendole: “ Io ne userò 100 nel mio nuovo numero! ” mentre un’altra la critica perché “ io con quelle parrucche in testa ci avrei pure ballato sui tacchi a spillo. Dilettante. Presto ti manderò la clip e vedrai! ”.



