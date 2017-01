Abete, il macabro avvertimento: fissata domani la data di morte

Una data di morte Luca Abete sembra averla già. Domani, 24 gennaio. È quanto emerge dalla pagina Wikipedia dedicata all'inviato di Striscia la Notizia che deve essere stata presa d'assalto da qualcuno. Ancora non è chiaro se a inserire questo dato falso sia stato un utente intento a scherzare oppure se su tratti di un avvertimento.

Ultimamente, infatti, come riporta Tgcom24, Luca Abete era finito nel mirino di chi avrebbe voluto bloccarne l'attività giornalistica minacciandolo di morte. "E' il prezzo che paga chi con coraggio racconta realtà scomode e taciute da tutti", aveva commentato l'inviato. Nel passato Abete era stato vittima di un avvertimento simile: nel 2014 sempre sulla pagina Wikipedia era stata inserita la data di morte con una precisazione aggiuntiva: "Ucciso dalla camorra perché troppo scomodo". Allora non ci furono conseguenze.