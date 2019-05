Addio a Bobby Diamond. Era Joey in "Furia-Cavallo del West"

Addio a Bobby Diamond, colui che ha interpretato il piccolo Joey in "Furia - Cavallo del West". L'attore è morto in seguito ad un tumore al Los Robles Regional Medical Center di Thousand Oaks, in California. Bobby Diamond è stato un interprete indimenticabile che nella serie tv "Furia – Cavallo del West" ha recitato il ruolo del piccolo orfano Joey Clark Newton in grado di domare il cavallo selvaggio. La morte dell’attore 75enne risale al 15 maggio, ma solo ieri è stato dato l’annuncio dall'amica e scrittrice Laurie Jacobson a "The Hollywood Reporter".

Bobby Diamond ci ha lasciati

Nato il 23 agosto 1943 a Los Angeles, Bobby Diamond, noto anche come Robert Leroy Diamond, è stato un bambino prodigio sugli schermi grandi e piccoli negli anni 1950 e 1960. Ha esordito all'età di soli 9 anni nel film "Il più grande spettacolo del mondo" e dopo sei pellicole gli fu affidato il ruolo di Joey Clark Newton in "Furia", un orfano di 12 anni preso in custodia dopo essere stato erroneamente accusato di aver rotto una finestra. La famosa serie televisiva andò in onda per la prima volta sulla Nbc dal 15 ottobre 1955 fino al 19 marzo 1960.

Dopo "Furia", Diamond recitò anche in altre serie come "Buddy", "Lassie" e "Ai confini della realtà" e chiuse la sua carriera di attore nel 1969. Decise così di conseguire la laurea in legge e, in qualità di avvocato, ebbe come clienti anche alcuni attori, come Paul Petersen e Kelsey Grammer.