Addio a Valerie Harper, star delle sit-com americane degli anni '70

È morta dopo una lunghissima battaglia contro il cancro la celebre Valerie Harper. L’attrice americana aveva 80 anni. Famosa per essere stata uno dei volti più rappresentativi della tv a stelle e strisce durante i favolosi anni ’70, è conosciuta prettamente per aver preso parte a "Mary Tyler Moore" e lo spin-off "Rhoda".

In queste serie tv era Rhonda Morgenstern, una donna nevrotica, sfacciata ma saggia e divertente. Un ruolo che ha regalato a Valerie Harper un grande successo. Ha vinto quattro Emmy Awards e un Golden Globes per la sua interpretazione in "The Mary Tyler Moore Show". La sua morte è avvenuta venerdì, a causa di una carcinomatosi leptomeningea. A dare l’annuncio ci ha pensato Cristina Cacciotti, la figlia di Valerie Harper e del produttore Tony Cacciotti, condividendo su i social una dichiarazione del padre. "La mia bella e premurosa moglie è deceduta. Non sarà mai e poi mai dimenticata. Riposa in pace". L’attrice e il produttore si sono sposati nel 1987, anche se la Harper in precedenza ha avuto una storia con l’attore Richard Schaal, da cui ha divorziato nel 1978.

Il cancro è stato diagnosticato nel 2013, e fin dall’inizio i medici hanno rivelato che la sua era una condizione incurabile. Le sarebbero restati tre mesi di vita ma dopo 8 mesi l’attrice aveva rivelato di essere in remissione, ma purtroppo che cose non sono andate come previsto.