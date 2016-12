Adinolfi: "Tiziano Ferro affitterà l'utero con il cachet di Sanremo?"

"Apprendo con stupore che le famiglie italiane anche quest'anno dovranno pagare un lauto cachet a un testimonial della maternità surrogata al festival di Sanremo 2017. Dopo lo squallore del nastrino arcobaleno obbligatorio del festival 2016, con i super ospiti internazionali Elton John e Nicole Kidman entrambi fruitori di uteri affittati, Carlo Conti insiste nel propinarci personaggi che comprano bambini partoriti da donne costrette per bisogno a venderseli” . Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, attacca il conduttore del Festival, reo di aver invitato la popstar Tiziano Ferro in qualità di super ospite.

“Affitterà l'utero per diventare 'padre da solo', come annunciato in una recente intervista, utilizzando il ricco cachet di Sanremo pagato dalle mamme e dai papà italiani con il canone in bolletta elettrica?” , si chiede Adinolfi. Il Popolo della Famiglia se la prende con Carlo Conti che, già nel 2015, aveva invitato il cantante transessuale Conchita Wurst e gli ricorda che “per la legge 40 anche propagandare la pratica dell'utero in affitto in Italia è illegale, si tratta di un reato punibile con la carcerazione fino a due anni e un milione di euro di multa".