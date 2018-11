Adriana Lima dice addio alle passerelle di Victoria’s Secret

É tempo di addii e nuovi inizi per la bella Adriana Lima. La modella e volto storico di Victoria’s Secret dice addio alle passerelle. Mano sul cuore, testa bassa, lacrime negli occhi, con un vestito che non lascia nulla all’immaginazione, la Lima annuncia il suo addio, non sfilerà più per Victoria’s Secret.

Brasiliana, 37 anni, castana con profondi occhi azzurri, fisico mozzafiato, madre di due figli e ambita da tutti gli stilisti. Eppure è tempo di fare un passo indietro, Adriana Lima decide di abbandonare il mondo della moda. L’ultima sfilata verrà trasmessa in America, il prossimo 2 Dicembre, sugli schermi della ABC e in contemporanea in altri 190 paesi del globo. “Grazie per avermi insegnato a volare” afferma visibilmente emozionata Adriana Lima. “Cara Victoria, grazie per avermi mostrato il mondo e condiviso i tuoi segreti. E grazie a tutti i fan che mi seguono e mi adorano” conclude. Il Fashion show del 2018 è una tra gli eventi più ambiti per il mondo della moda, e la Lima ha scelto il momento propizio per chiudere con la sua carriera da modella.