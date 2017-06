Adriana Volpe si sfoga: "Sono stata violentata verbalmente da Magalli"

Giancarlo Magalli è per il momento l'unico conduttore confermato per la nuova edizione de I fatti vostri, per Adriana Volpe e Marcello Cirillo, invece, pare non esserci più posto.

Così, dopo litigi, frecciatine, botta e risposta al veleno, Adriana Volpe si sfoga e ne ha per tutti. "Posso affermare - dice - che dopo oltre 20 anni di credibilità e di lavoro sempre svolto in maniera rigorosa e professionale, mi auguro che l'azienda possa riconoscere i meriti dei suoi collaboratori tra i quali ci sono anche io".

Adriana Volpe, infatti, ha condotto I fatti vostri dal 2009 al 2017, molti anni dove però non sono mai mancate le polemiche e gli scontri con Giancarlo Magalli. "In tv è più facile tra le donne trovare una qualità minore - spiega -. Infatti spesso lavorano non tanto perché brave ma perché un po' raccomandate. Allora ci vuole pazienza. Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega (Giancarlo Magalli, ndr) che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai. Un lavoro che, basato solo sulla meritocrazia, deve farla sentire orgogliosa della madre in quanto mi sono sempre comportata con il massimo rispetto nei confronti di tutti, in particolare di me stessa e dei telespettatori".

Adriana Volpe, poi, conclude il suo lungo sfogo con una nota di rammarico: "Dopo 20 anni ho dovuto salutare il pubblico con l'incertezza del mio futuro lavorativo. Ho accettato la notizia della mia mancata riconferma a I fatti vostri confidando che mi possa venire offerto un ruolo di pari dignità professionale ed economico all'interno dell’azienda. Attualmente sono in attesa di un confronto".