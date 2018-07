Aglio off-limits per la Royal Family: lo svela Camilla

I consigli di cucina di Camilla Parker Bowles: la duchessa spiega cosa piace e gli ingredienti che non devono essere utilizzati a un ricevimento con il Principe Carlo.

Ospite all'edizione australiana di MasterChef, come racconta il Telegraph, la duchessa di Cornovaglia ha rivelato quello che, in realtà, è l'unico ingrediente off-limits in cucina negli eventi ufficiali della Corona. Si tratta dell'aglio: è gustoso e fa bene alla salute, ma può influire sull'alito, generando imbarazzo tra i commensali. Per questa ragione, non deve essere impiegato in nessuna ricetta durante le manifestazioni ufficiali.

I concorrenti del talent sulla gastronomia sono stati chiamati a cimentarsi nella realizzazione di un ricevimento per il Principe di Galles, appunto, così Camilla ha raccontato cosa piace al suo consorte: formaggi locali - anzi, qualunque cosa sia fatta con il formaggio - uova e verdure fresche. Anche il Principe ha partecipato alla discussione, raccontando come nei decenni abbia visto crescere esponenzialmente l'agricoltura biologica in Australi, complimentandosi per questo. Tuttavia, per la realizzazione dei piatti, i concorrenti sono ricorsi anche a ingredienti insoliti per Carlo, come la carne di wallaby - un marsupiale un po' più piccolo del canguro - e le formiche verdi. Il Principe ha rassicurato inoltre tutti i concorrenti con una formula sempre valida: l'importante non è vincere, ma partecipare.

Camilla è stata anche intervistata sul suo celebre pollo arrosto, molto amato dai figli. La duchessa ha spiegato di utilizzare molto olio d'oliva - perché lo adora - ma anche pomodori freschi, altrimenti purea. Qualche volta ci aggiunge anche il ketchup, ma solo perché piace ai suoi figli.