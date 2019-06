Aida Yespica sexy e selvaggia alle Maldive

Aida Yespica ama viaggiare e sul suo profilo Instagram pubblica molto spesso sue immagini in giro per il mondo. In queste ore si trova in Italia con suo figlio, tra Capri e la Costiera Amalfitana, come si evince dai video condivisi nelle sue storie, ma nello streaming ha pubblicato un post con doppia immagine di una precedente vacanza alle Maldive.

Non sono le classiche foto che si trovano navigando sul web, quelle delle spiagge bianchissime e del mare cristallino che caratterizzano l'arcipelago. Aida Yespica è riuscita a realizzare uno scatto molto originale da una location che originale non lo è più. Tantissimi personaggi noti negli ultimi mesi hanno pubblicato scatti dalle Maldive tra bagni nelle acque azzurre, piscine a sfioro e splendidi cottage e palafitte con affaccio diretto sul mare. Sono immagini affascinanti ma molto simili tra loro. Aida Yespica ha mostrato un lato diverso dell'arcipelago maldiviano e si è fatta ritrarre circondata dalla natura selvaggia, immersa fino alle ginocchia nelle acque di un fiume straordinariamente trasparente. La natura rigogliosa e verdeggiante la circonda e si riflette nel corso d'acqua, regalando sfumature di turchese straordinarie.