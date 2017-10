Alba Parietti: "Sesso è noia, ho già fatto tutto"

Una confessione inedita. Alba Parietti racconta il suo lato privato e lo fa ai microfoni di Radio cusano campus. In un'intervista la Parietti ha raccontato il suo rapporto col sesso: "Sogno un matrimonio senza sesso, il sesso per me è ormai solo una noia. Tutto quello che si poteva fare l'abbiamo già fatto, in tutti i modi. Ormai cerco di volare alto, ma più cerco di volare alto, più vogliono riportarmi verso il basso. Gli uomini non hanno voglia di volare alto, mi vedono tutti sempre e solo come un oggetto". Poi parla degli uomini e del suo passato ripercorrendo anche le sue relazioni: "Tutti i miei compagni hanno sofferto dell'ansia da prestazione, ma in una maniera che non potete nemmeno immaginare. Tutti pensano che io abbia fatto chissà quali cose, che sia stata la tigre del materasso. Le reazioni umane degli uomini sono sempre le stesse, tutti si sentono terrorizzati da ciò che posso aspettarmi, mentre io ora vorrei solo dei rapporti spirituali che loro non sono in grado di darmi. Per questo dovrò rivolgermi o a una donna o a un gay". Infine boccia i suoi flirt del passato e manda un messaggio chiaro agli uomini: "Molto spesso ho scelto degli uomini in base all'attrazione sessuale. Gli uomini dovrebbero provare il gusto dell'impotenza senza frustrazione per mettersi alla prova con qualcosa di diverso. Si eleverebbero un po' di più".