Al Bano: "Romina torna a vivere in Italia"

Il prossimo 20 maggio 2019 Al Bano Carrisi raggiungerà un altro importante traguardo, ovvero quello delle 76 candeline. In occasione di questo evento che festeggerà con la sua famiglia allargata, il cantautore di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista al noto settimanale "Gente".

Romina Power tornerà a vivere in Italia

Nel corso dell’intervista al periodico Gente, Al Bano ha fatto una confessione clamorosa che riguarda la sua ex moglie: "Romina tornerà a vivere in Italia. Le manca". Nello specifico dopo sette anni di residenza in California per ragioni professionali, Romina Power ha deciso di tornare a vivere in Italia.

Per il momento non sappiamo però dove risiederà, a Roma nella casa che aveva affidato alla comunità buddista, oppure nella grande Tenuta di Cellino San Marco. Il salentino ha parlato anche degli altri figli, come Yari che da mesi vive in India ma non c’è un giorno che non sente i genitori a telefono. Mentre con Jasmine e Bido è molto più semplice ha confessato il Maestro.

Se si trova a casa li va a prendere a scuola e instaura con loro un rapporto profondo e rispettoso. Tutto quello che sta trasferendo ai consanguinei lui li ha ereditati da donna Jolanda e Don Carmelo, i suoi genitori. Mentre dalla 17enne e dal fratello lui cerca di imparare delle cose lontane dal suo mondo.