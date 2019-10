Romina Power: "Non mi vedrete più insieme ad Al Bano"

" Albano e Romina insieme non li vedrete più ". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di gossip, ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. A pronunciarla sarebbe stata la stessa cantante italo-americana, Romina Power, almeno stando a quanto riferito oggi a Mattino 5 dal giornalista Riccardo Signoretti.

Il direttore del settimanale "Nuovo tv", ospite di Federica Panicucci, ha parlato del prossimo numero del suo giornale e svelato questo piccolo retroscena. Romina Power ha rilasciato una lunga intervista, dove avrebbe deciso di “raccontarsi”. " Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta" , ha detto il giornalista, soddisfatto del suo lavoro.

In questa lunga "chiacchierata", pare che Romina Power abbia speso qualche parola sul rapporto con il suo ex marito Al Bano Carrisi. Si sono innamorati giovanissimi: lei era poco più che una bambina quando vide il cantante per la prima volta, sul set del film “Nel sole”. Nel 1970, quando lei aveva solo 19 anni, si sono sposati. Hanno avuto insieme quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, e per ben 29 anni sono stati una coppia affiatata nella vita e sul palco, dove spesso duettavano insieme. Poi la scomparsa improvvisa della figlia maggiore ha rotto qualcosa e i due si sono separati. La sentenza definitiva di divorzio è arrivata nel 2012. Nonostante questo, continuano incessanti le voci su un loro ipotetico riavvicinamento, messe in giro da fan speranzosi.

Riccardo Signoretti non ha voluto svelare altro sull’intervista, non chiarendo, quindi, bene il “contesto” dell’affermazione. Molto probabilmente si trattava di un commento riferito al rapporto sentimentale, visto che professionalmente Albano e Romina sono tornati già da un po’ a lavorare insieme. Presto i due artisti potrebbero tornare anche sul palco dell’Ariston, come concorrenti, almeno stando a quanto ha fatto intuire Albano Carrisi in una recente intervista su Di più Tv. I fan dovranno accontentarsi di ascoltare buona musica, il tempo dell’amore sembra ormai passato da tempo.