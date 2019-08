Alberto Urso ha cambiato look, la foto su Instagram

Il tenore Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha mostrato il suo nuovo look: dei riccioli che hanno fatto impazzire tutte le sue fan. Il tenore, oltre ad essere apprezzato per la sua voce, è anche amato per la sua particolare bellezza. I capelli di Alberto sono sempre stati mossi anche se ordinati, ma ora ha deciso di stupire il suo pubblico con dei riccioli selvaggi immortalato in una posa con molto sex appeal.

Il cantante si sta preparando alla prossima stagione, con degli importantissimi impegni di lavoro. Oltre al tour Alberto sogna presto di approdare a Sanremo. Corre voce che il tenore potrebbe anche partecipare alla prossima edizione di Amici Vip, una nuova trasmissione che andrà in onda sempre su Canale 5 ma sarà condotta da Michelle Hunziker. Tra i concorrenti di questo nuovo programma sembra che saranno presenti anche altri talenti di Amici, come Annalisa e Irama.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?