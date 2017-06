Alessandra Amoroso: "Non è vero che mi sposo"

Era considerato il matrimonio dell'anno e invece è arrivato il colpo di scena: Alessandra Amoroso non si sposa più.

Sono mesi che i settimanali svelano in anteprima anticipazioni sul suo matrimonio, matrimonio che per ora non ci sarà. A svelarlo è la stessa Alessandra Amoroso con un breve post su Instagram: "Sono felice di essere tornata a casa, dalla mia famiglia, sperando che un giorno si possa ingrandire. Scrivono che il matrimonio è alle porte... ma di chi?! Nn il mio per il momento...ma soprattutto i 500 invitati dove li prendo! Mi godo questo momento di serenità e mi raccomando... Fidatevi sempre di me".

Sembra, quindi, che per il matrimonio di Alessandra Amoroso bisognerà aspettare ancora un po'. Per il momento si gode il suo fidanzato, la sua famiglia e la sua carriera che procede a gonfie vele.

