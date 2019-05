Alessandro Cecchi Paone: "Il mio coming out? Avevo paura solo di mia moglie"

Ospite di Caterina Balivo nel talk “Vieni da me”, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che quando decise di fare coming out non ebbe paura del giudizio della gente e dei colleghi, ma solo di sua moglie. Temeva l’imprevedibilità della sua reazione davanti a una confessione che avrebbe inevitabilmente segnato il loro matrimonio.

“ Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità, lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel momento cambiava tutto. Ci siamo separati, per un anno non ci siamo visti ”, ha detto il conduttore tv, svelando il legame fortissimo che tuttora lo lega a Cristina Navarro, la donna con cui è stato sposato fino al 2001.

Dopo il suo coming out Cecchi Paone ha avuto paura di perderla per sempre: “ Temevo di perdere la sua stima e il suo affetto. Quando ci siamo lasciati ho pensato che se non fossi riuscito ad avere lei accanto a me in quel momento non ce l'avrei mai fatta. Ora siamo ancora più uniti di prima, due grandi amici ”.