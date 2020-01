Alessandro Gassmann su Tolo Tolo: ​"Intelligenza e risate alleate del buon senso"

Mentre al cinema l'ultimo film di Checco Zalone sta facendo il pieno di incassi, si moltiplicano, ora dopo ora, i commenti dei personaggi famosi alla pellicola. Solo nella prima giornata di programmazione "Tolo Tolo" ha incassato oltre 8 milioni di euro, con più di un milione di persone in sala a vederlo. Un vero e proprio fenomeno alimentato anche dalle polemiche - spesso futili dei soliti buonisti - che hanno interessato film, regista e attori negli ultimi mesi.

I dati parlano da soli: la satira e l'ironia stanno prevalendo su tutto anche sulle spiegazioni che il regista Zalone ha dovuto fornire ai benpensanti per chiarire una volta per tutte che " io non mi metto a fare un film contro Salvini. È un film poetico, c'è dentro una grande realtà. Secondo me Salvini è l'espressione della gente e la gente si sentirà chiamata in causa ". Dalla parte di Zalone si è schierato anche l'attore Alessandro Gassmann, che su Twitter ha espresso il suo pensiero sul film: " Un trionfo come quello di Tolo Tolo al cinema è un bene per tutto il cinema italiano!! L'intelligenza e le risate possono essere potenti alleati del buon senso. Grande Checco Zalone ".