Alessia Macari conferma di non aver mai litigato con Kragl

Un matrimono che ha fatto discutere quello fra Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e volto social di Live - Non è la d'Urso, e il calciatore tedesco Oliver Kragl. A poche settimane dall'arrivo in Serie A, il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per un matrimonio in stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi.

Subito dopo le nozze, si è diffusa sul web e sui principali quotidiani la voce secondo cui i due novelli sposi si sarebbero menati l'un l'altro e lasciati, prima di aver distrutto però la suite dell'hotel in cui avrebbero dovuto trascorrere la prima notte.

L'ipotesi del matrimonio-lampo, tuttavia, è stata fugata dalla stessa showgirl, che alla rivista di Alfonso Signorini ha raccontato come è davvero andara. "Ci siamo divertiti come pazzi, come due ragazzi normali. Abbiamo bevuto un pochino, ma nessuno si è mai lasciato o ha distrutto stanze. Fake news che mi hanno fatto star male. Hanno detto che ci siamo picchiati, che abbiamo distrutto la stanza, tutto falso. Non so chi abbia messo in giro queste voci. La polizia sta indagando." Alessia ha poi voluto raccontare le emozioni del suo giorno in abito bianco. "Ho pianto in auto, mi sono trattenuta in chiesa, ho pianto quando è arrivo Gigione, il mio cantante preferito. Ma voi mi conoscete e io vivo con il sorriso, sempr"