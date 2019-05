Alessia Macari sposa il calciatore del Foggia Oliver Kragl

Bagno di folla per il calciatore del Foggia Oliver Kragl e la soubrette Alessia Macari. Questa mattina dopo le 11 il tedesco e la ciociara hanno detto sì nella parrocchia dell’Annunciazione. Un matrimonio cui saranno presenti circa 250 invitati, alcuni giunti a bordo di pullman. Presenti, tra gli altri, il direttore sportivo Luca Nember e i calciatori Boldor, Noppert, Greco. La soubrette invece ha portato con sè, tra gli invitati Mariana Rodriguez, Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. All’arrivo in chiesa, la sposa è stata schermata da ombrelli bianchi per garantire l’esclusiva giornalistica al noto settimanale “Chi”. Numerosi i curiosi che hanno presidiato l’area della parrocchia. Oliver, è arrivato in giacca bianca e forte emozione in viso, ormai un vero e proprio beniamino per tutti i tifosi del Foggia. Moltissimi hano voluto essere presenti ad una giornata così importante. Dopo il Grande Fratello Vip la Macari aveva più volte detto di essere in cerca dell’uomo giusto. Poi ha conosciuto Oliver. Che l’ha corteggiata facendola innamorare.

È iniziato un sogno. Quando Kragl giocava nel Crotone, Alessia, che il venerdì sera era impegnata con Tale quale show, prendeva ogni sabato mattina l’aereo per raggiungerlo in Calabria. Poi il trasferimento a Foggia. La Macari lo ha seguito. Senza pensarci due volte. Oggi il grande giorno, pieno di tanta emozione. È nata una nuova famiglia.