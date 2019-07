Alessia Macari da urlo in bikini

Alessia Macari sta trascorrendo le sue vacanze tra mare e montagna. Dopo un soggiorno alle Maldive con il neomarito è stato il turno di Dubai e delle Dolomiti. La vincitrice 2016 del "Grande Fratello Vip" si sta godendo quest’estate, ma tiene sempre aggiornati i follower sui suoi spostamenti. A riscuotere grande successo sono le foto che la ritraggono in bikini. La Macari, infatti, sfoggia un lato b da urlo, che i fan non possono fare a meno di apprezzare.

Alessia Macari fa sempre sognare i suoi fan grazie ai suoi scatti super-sexy. La showgirl ha ormai superato un milione di follower su Instagram e quasi ogni giorno li fa sentire partire della sua quotidianità con foto e video. La Macari è sempre molto curata e attentissima ai suoi look, selezionati fin nell’ultimo dettaglio. In questo selfie, invece, appare al naturale, in tutta la sua bellezza acqua e sapone. Capelli sciolti e mossi, zero trucco e un costume dalla fantasia pitonata che mette in risalto il suo splendido fisico. Anche questa volta i follower sembrano apprezzare e si sono scatenati con i like e con i commenti.